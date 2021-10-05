В детском саду Улан-Удэ воспитанники спят как гастарбайтеры

Пользователей соцсетей ужаснули условия, в которых вынуждены отдыхать малыши
В популярном бурятском паблике появились фотографии, на которых запечатлены детские "кроватки" в саду на Стеклозаводе.
"Здравствуйте жители нашего города, подскажите в каких условиях должен спать ребёнок в саду. ... Дети, чтоб залезть на свою "полку" проходят по нижнему ряду. Спят все вместе, одна антисанитария", - написал пользователь, пожелавший остаться анонимом. К посту также приложены фото.
В комментариях к посту пользователи уточнили, действительно ли это детский сад, или все-таки здесь спят гастарбайтеры.
"Это точно детский сад? Больше похоже на ложе гастарбайтеров";
"Нары";
"Это старые кровати, видимо и сад старый. Старший сын, лет 15 назад спал на таких кроватях. В министерство образования пишите";
"Кошмар, срочно эти фото в комитет по образованию!!!";
"Нормальные условия, спать можно. С детства нужно приучать к суровым условиям российской действительности", - пишут пользователи.
Фото: Аноним 03
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