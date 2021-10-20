В Бурятии осудили сельчанина, чьи собаки загрызли старушку

Мужчине ограничили свободу на 1,5 года



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя села Челутай, чьи собаки насмерть загрызли пожилую женщину в улусе Шэнэ-Буса в апреле этого года. Сельчанина обвиняли по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, по версии следствия, обвиняемый во дворе своего дома содержал 11 различных породных и беспородных собак. В нарушение действующих правил хозяин допускал свободный выгул животных на улице за оградой без поводков и намордников. При этом его собаки неоднократно нападали на местных жителей, в том числе на детей, однако мужчина на замечания и требования односельчан не реагировал.



В ночь на 4 апреля 2021 года четыре собаки, из числа наиболее агрессивных, вновь покинули территорию его участка и в соседнем улусе Шэнэ-Буса возле дома напали на пожилую 79-летнюю местную жительницу, причинили ей многочисленные укушенные раны, от которых потерпевшая



Следователям удалось найти свидетелей, которые опознали животных и указали на их хозяина. В ходе допросов и при предъявлении обвинения мужчина признал вину и раскаялся.



Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал мужчину виновным и приговорил его к ограничению свободы сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил. Отметим, максимальное наказание, грозившее обвиняемому, составляло до двух лет лишения свободы.



Фото: «Заиграево Инфо» Напомним, по версии следствия, обвиняемый во дворе своего дома содержал 11 различных породных и беспородных собак. В нарушение действующих правил хозяин допускал свободный выгул животных на улице за оградой без поводков и намордников. При этом его собаки неоднократно нападали на местных жителей, в том числе на детей, однако мужчина на замечания и требования односельчан не реагировал.В ночь на 4 апреля 2021 года четыре собаки, из числа наиболее агрессивных, вновь покинули территорию его участка и в соседнем улусе Шэнэ-Буса возле дома напали на пожилую 79-летнюю местную жительницу, причинили ей многочисленные укушенные раны, от которых потерпевшая скончалась на месте Следователям удалось найти свидетелей, которые опознали животных и указали на их хозяина. В ходе допросов и при предъявлении обвинения мужчина признал вину и раскаялся.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал мужчину виновным и приговорил его к ограничению свободы сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил. Отметим, максимальное наказание, грозившее обвиняемому, составляло до двух лет лишения свободы.Фото: «Заиграево Инфо»

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