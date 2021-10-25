В Улан-Удэ автобус сбил косулю

Животное от полученных повреждений скончалось на месте



В Улан-Удэ произошло необычное ДТП. Водитель муниципального автобуса насмерть сбил косулю, которая неожиданно выскочила на проезжую часть.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AВАРИЙНЫЙ КОМИССАР УЛАН-УДЭ (@avarkom_kuzov_salon)



На кадрах видно, что удар был такой силы, что у животного буквально оторвались рога. Как косуля оказалась в городе - неизвестно.



Фото: pixabay.com

Видео: В Улан-Удэ произошло необычное ДТП. Водитель муниципального автобуса насмерть сбил косулю, которая неожиданно выскочила на проезжую часть.На кадрах видно, что удар был такой силы, что у животного буквально оторвались рога. Как косуля оказалась в городе - неизвестно.Фото: pixabay.comВидео: avarkom_kuzov_salon

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