Сотрудники ФСБ задержали бывшего председателя КУИ Улан-Удэ

Анастасию Кузовлеву обвиняют в получении крупной взятки



Следственный комитет Бурятии раскрыл



Как сообщили в Следственном комитете, дело в отношении Кузовлевой связано с ее прежним местом работы на посту председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.



«По версии следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность. Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета», - рассказали в следственном ведомстве.



В СК отметили, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии.



«В настоящее время совместно с сотрудниками УФСБ проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», - уточнили в Следственном комитете.



Напомним, Анастасия Кузовлева с 2013 года занимала пост председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ, до этого в течение двух лет была его зампредом. Почти сразу после назначения имя чиновницы стало мелькать в скандальных историях, связанных с предоставлением земельных участков.



В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. Поводом для такого решения стал игровой клуб, который обнаружили на территории муниципального учреждения КСК. Формально же чиновница написала заявление «по собственному желанию».



В 2016 году Следственный комитет Бурятии уже возбуждал уголовное дело в отношении чиновницы по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в ходе следствия в ее действиях не нашли корыстного умысла, и дело переквалифицировали на статью «Халатность». Затем дело и вовсе прекратили.



Фото: «Номер один» Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности обысков , прошедших сегодня в Центре занятости населения, который сейчас возглавляет экс-начальник городского КУИ Анастасия Кузовлева. Чиновница сейчас задержана, ее обвиняют в получении крупной взятки.Как сообщили в Следственном комитете, дело в отношении Кузовлевой связано с ее прежним местом работы на посту председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.«По версии следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность. Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета», - рассказали в следственном ведомстве.В СК отметили, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии.«В настоящее время совместно с сотрудниками УФСБ проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», - уточнили в Следственном комитете.Напомним, Анастасия Кузовлева с 2013 года занимала пост председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ, до этого в течение двух лет была его зампредом. Почти сразу после назначения имя чиновницы стало мелькать в скандальных историях, связанных с предоставлением земельных участков.В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. Поводом для такого решения стал игровой клуб, который обнаружили на территории муниципального учреждения КСК. Формально же чиновница написала заявление «по собственному желанию».В 2016 году Следственный комитет Бурятии уже возбуждал уголовное дело в отношении чиновницы по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в ходе следствия в ее действиях не нашли корыстного умысла, и дело переквалифицировали на статью «Халатность». Затем дело и вовсе прекратили.Фото: «Номер один»

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