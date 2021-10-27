В Улан-Удэ в пятиэтажке прогремел взрыв

Происшествие обошлось без пострадавших



Сегодня в пятиэтажке по ул. Московской в Улан-Удэ прогремел взрыв. На место выехали оперативные службы.



Как стало известно "Номер один", в квартире во время взрыва находился ребенок и его мать. По неподтвержденным данным, во время работы загорелась стиральная машина, на которой стоял аэрозольный баллончик. Именно он взорвался от нагрева.



На месте сейчас работает следственно-оперативная группа и участковый. Семья, в которой произошел инцидент - благополучная. В результате происшествия никто не пострадал.



Фото: "Номер один"



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