В Улан-Удэ дело «народного участкового» рассмотрят заново

Верховный суд отменил оправдательный приговор обвиненному в насилии полицейскому



Верховный суд Бурятии отменил оправдательный приговор в отношении старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН УМВД России по Улан-Удэ, майора Алексея Хохоева. Напомним, его обвиняли по ч. 3 ст. 286 УК РФ – «Превышение полномочий с применением насилия и спецсредств». По версии следствия, полицейский незаконно, выходя за пределы своих полномочий, применил к задержанному пьяному мужчине электрошокер.

Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ



Алексей Хохоев известен в Улан-Удэ как участник конкурса на звание «Народного участкового-2019». В нем он занял второе место, набрав всего на шесть голосов меньше, чем победитель.



Фото: «Номер один» Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ оправдал участкового . Это решение обжаловали прокуратура и потерпевший. Верховный суд Бурятии с их доводами согласился и отменил оправдательный приговор. Теперь дело вновь поступит на рассмотрение райсуда, но уже другому судье.Алексей Хохоев известен в Улан-Удэ как участник конкурса на звание «Народного участкового-2019». В нем он занял второе место, набрав всего на шесть голосов меньше, чем победитель.Фото: «Номер один»

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