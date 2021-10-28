Экс-председателя КУИ Улан-Удэ отправили в СИЗО

Ближайшие два месяца Анастасия Кузовлева проведет в камере





Вечером 28 октября в Советском райсуде Улан-Удэ завершилось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении экс-председателя Комитета по управлению имуществом, а ныне руководителя городского Центра занятости населения Анастасии Кузовлевой. Как и прогнозировал «Номер один» , суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал чиновницу сроком на два месяца.

Напомним, Анастасию Кузовлеву вчера задержали сотрудники ФСБ. Ее обвиняют в получении крупной взятки во время работы в городском КУИ.По версии следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность. Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета.Анастасия Кузовлева занимала пост председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ с 2013 года, до этого в течение двух лет была его зампредом. В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. В конце прошлого года она была назначена руководителем Центра занятости населения Улан-Удэ.Фото: «Номер один»