В Улан-Удэ задержана продавщица браконьерского омуля

Женщина спокойно продавала рыбу и икру на одном из рынков города







В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемую в сбыте незаконно добытого омуля и икры.

При обыске в павильоне и по месту жительства 51-летней хозяйки торговой точки полицейские изъяли 65 омулей 33 килограмма икры. Ущерб, причиненный незаконной добычей водных биоресурсов, составил более 470 тысяч рублей. Для установления видовой принадлежности икры полицейскими назначена ихтиологическая экспертиза.





Как сообщили в МВД Бурятии, оперативники установили, что на одном из рынков столицы республики идет продажа байкальского эндемика. Проведя проверочную закупку в рыбном павильоне, полицейские зафиксировали факты неоднократного сбыта незаконно добытого омуля.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».Фото: МВД Бурятии