Жителя Улан-Удэ убили ради телефона стоимостью 5 тысяч рублей

Жестоко избитый грабителем мужчина умер у себя дома





В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление было совершено вечером 10 июня возле одного из домов на улице Приречная. Обвиняемый увидел незнакомого мужчину, говорившего по телефону, и решил завладеть гаджетом. Злоумышленник напал на незнакомца, нанес ему множество ударов кулаками по голове и телу, после чего похитил у него телефон марки «Samsung» стоимостью 5000 рублей и скрылся. Потерпевший смог дойти до своей квартиры, где вскоре скончался от полученных травм. Его тело обнаружила бывшая жена, которая пришла навестить мужчину.«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: pixabay.com