В Улан-Удэ владельца скандальной фирмы будут судить за мошенничество

Дело Вячеслава Пожидаева поступило в суд
На рассмотрение Октябрьского райсуда Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении владельцев двух строительных фирм: Вячеслава Пожидаева (ООО «Фортуна») и Александра Нурбекяна (ООО «СКМ Строй»). Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Дело в отношении известных строителей, которое возбуждало УФСБ Бурятии, официально не комментировалось, о нем практически ничего не известно. По некоторым данным, речь шла о крупных хищениях, которые, по версии следствия, происходили при ремонте улицы Гагарина в Улан-Удэ. Известно также, что в рамках уголовного дела проходили обыски, в том числе и у бизнесмена Александра Воробьева - зятя мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.
О компании «Фортуна» «Номер один» сообщал уже не раз. За последние два года эта фирма выиграла торги на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. При этом заказчиком многих крупных контрактов выступало муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик».
«Фортуна» получила широкую известность в Улан-Удэ осенью прошлого года, благодаря срыву отопительного сезона в сотых кварталах города. Тогда разразился громкий скандал, а Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
«СКМ Строю» также нередко доставались контракты от структур администрации города. Так, эта фирма благоустраивала сквер на Стеклозаводе, ремонтировала дороги на ул. Воронежская и Трубачеева, а в этом году занималась ремонтом улицы Николая Петрова.
Фото: «Номер один»
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