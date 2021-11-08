В Улан-Удэ владельца скандальной фирмы будут судить за мошенничество

Дело Вячеслава Пожидаева поступило в суд



На рассмотрение Октябрьского райсуда Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении владельцев двух строительных фирм: Вячеслава Пожидаева (ООО «Фортуна») и Александра Нурбекяна (ООО «СКМ Строй»). Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.



Дело в отношении известных строителей, которое возбуждало УФСБ Бурятии, официально не комментировалось, о нем практически ничего не известно. По некоторым данным, речь шла о крупных хищениях, которые, по версии следствия, происходили при ремонте улицы Гагарина в Улан-Удэ. Известно также, что в рамках уголовного дела проходили обыски, в том числе и у бизнесмена Александра Воробьева - зятя мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.



О компании «Фортуна» «Номер один» сообщал



«Фортуна» получила широкую известность в Улан-Удэ осенью прошлого года, благодаря



«СКМ Строю» также нередко доставались контракты от структур администрации города. Так, эта фирма благоустраивала сквер на Стеклозаводе, ремонтировала дороги на ул. Воронежская и Трубачеева, а в этом году занималась ремонтом улицы Николая Петрова.



Фото: «Номер один» На рассмотрение Октябрьского райсуда Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении владельцев двух строительных фирм: Вячеслава Пожидаева (ООО «Фортуна») и Александра Нурбекяна (ООО «СКМ Строй»). Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.Дело в отношении известных строителей, которое возбуждало УФСБ Бурятии, официально не комментировалось, о нем практически ничего не известно. По некоторым данным, речь шла о крупных хищениях, которые, по версии следствия, происходили при ремонте улицы Гагарина в Улан-Удэ. Известно также, что в рамках уголовного дела проходили обыски, в том числе и у бизнесмена Александра Воробьева - зятя мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.О компании «Фортуна» «Номер один» сообщал уже не раз . За последние два года эта фирма выиграла торги на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. При этом заказчиком многих крупных контрактов выступало муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик».«Фортуна» получила широкую известность в Улан-Удэ осенью прошлого года, благодаря срыву отопительного сезона в сотых кварталах города. Тогда разразился громкий скандал, а Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность».«СКМ Строю» также нередко доставались контракты от структур администрации города. Так, эта фирма благоустраивала сквер на Стеклозаводе, ремонтировала дороги на ул. Воронежская и Трубачеева, а в этом году занималась ремонтом улицы Николая Петрова.Фото: «Номер один»

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