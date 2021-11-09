В центре Улан-Удэ саперы обезвредили мину

Лежащий возле дороги боеприпас заметил бдительный горожанин
8 ноября на ул. Советская в Улан-Удэ к сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился водитель проезжающей мимо машины. Мужчина сообщил, что обнаружил на обочине дороги предмет, схожий с миной. Полицейские незамедлительно перекрыли участок дороги и оцепили территорию.
На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОНа Росгвардии Бурятии. Они установили, что найденный предмет является 80-мм минометной миной без хвостового оперенья, со следами коррозии.
Находка была перенесена в безопасное место для дальнейшей утилизации военными саперами, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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