В Улан-Удэ отец умершего в больнице ребенка назвал «позором» приговор врачу

По громкому уголовному делу вынесен мягкий приговор



Сегодня судья Советского райсуда Улан-Удэ Ирина Сультимова вынесла приговор врачу-реаниматологу, обвиняемому в смерти малыша Захара Котенко, который умер 27 июля 2019 года в стенах Детской больницы на улице Модогоева. Согласно вердикту, врачу ограничили свободу сроком на 2,5 года и запретили заниматься профессиональной деятельностью на этот же срок. Услышав эти слова, отец ребенка Захар Котенко покинул зал судебного заседания со словами «позор».

Напомним, что эта история началась в январе 2019 года. Тогда младенец оказался в коме после лечения бронхита в детской больнице. А в разгар лета



В суд уголовное дело в отношении врача, обвиняемого в «оказании услуг, не отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья потребителей», поступило 26 июля этого года.



- Сегодня тот день, которого мы добивались два с половиной года - первое судебное заседание. Пожелайте нам удачи добиться справедливости, все-таки мы еще верим в правосудие и порядочность. Теперь окончательное слово остается за судом. Спасибо всем за вашу поддержку и понимание, несмотря на то, что так редко информируем вас о ходе дела, - говорил отец ребенка Антон Котенко в день первого заседания 19 августа.



Все судебные заседания, за исключением первого и последнего, были закрытыми для прессы.



На заседании 22 октября представитель прокуратуры заявила, что вина подсудимого доказана. Согласно представленным доказательствам, в период ухудшения состояния Захара реаниматолог занимался своими личными делами – продажей квартиры, а также получал и отправлял открытки с поздравлениями к Сагаалгану. Между тем, согласно выводам комплексной экспертизы, помощь ребенку необходимо было оказать незамедлительно.



Прокурор запросила для врача 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей и отстранение от медицинской деятельности на три года. Смягчающими обстоятельствами было признано наличие у подсудимого троих детей.



Сам подсудимый, несмотря на заключения медицинских экспертов и показания свидетелей, виновным себя не признал. Также обвиняемый ни на одном судебном заседании не высказал свою позицию и не принёс извинений потерпевшим.



Фото: «Номер один» Напомним, что эта история началась в январе 2019 года. Тогда младенец оказался в коме после лечения бронхита в детской больнице. А в разгар лета его не стало . Долгое время семья Котенко добивалась возбуждения уголовного дела в отношении врача. Поскольку процесс затягивался, семья обратилась в Центральный аппарат Следственного комитета России. С его помощью удалось собрать доказательства вины реаниматолога.В суд уголовное дело в отношении врача, обвиняемого в «оказании услуг, не отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья потребителей», поступило 26 июля этого года.- Сегодня тот день, которого мы добивались два с половиной года - первое судебное заседание. Пожелайте нам удачи добиться справедливости, все-таки мы еще верим в правосудие и порядочность. Теперь окончательное слово остается за судом. Спасибо всем за вашу поддержку и понимание, несмотря на то, что так редко информируем вас о ходе дела, - говорил отец ребенка Антон Котенко в день первого заседания 19 августа.Все судебные заседания, за исключением первого и последнего, были закрытыми для прессы.На заседании 22 октября представитель прокуратуры заявила, что вина подсудимого доказана. Согласно представленным доказательствам, в период ухудшения состояния Захара реаниматолог занимался своими личными делами – продажей квартиры, а также получал и отправлял открытки с поздравлениями к Сагаалгану. Между тем, согласно выводам комплексной экспертизы, помощь ребенку необходимо было оказать незамедлительно.Прокурор запросила для врача 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей и отстранение от медицинской деятельности на три года. Смягчающими обстоятельствами было признано наличие у подсудимого троих детей.Сам подсудимый, несмотря на заключения медицинских экспертов и показания свидетелей, виновным себя не признал. Также обвиняемый ни на одном судебном заседании не высказал свою позицию и не принёс извинений потерпевшим.Фото: «Номер один»

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