В Улан-Удэ экс-председателя БайкалБанка Вадима Егорова посадили на 5 лет

Суд признал его виновным в хищении золота Гейдебрехта



Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления «Байкалбанка» Вадима Егорова. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

«В июне 2015 года обвиняемый, используя свои служебные полномочия, без согласия вкладчика распорядился принадлежащим клиенту банка драгоценным металлом – золотом массой 78 кг, размещенном на обезличенном металлическом счете. Похищенное имущество, конвертированное в денежные средства, было переведено на счет подконтрольной руководителю банка коммерческой организации и впоследствии направлено на погашение просроченной задолженности заемщиков, улучшение нормативных показателей банка. Ущерб от преступления составил 162 млн рублей», - сообщили в прокуратуре суда.



Суд признал Вадима Егорова виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также экс-банкира лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях, сроком на 2 года.



Напомним, уголовное дело в отношении Вадима Егорова было возбуждено по заявлению бывшего первого вице-премьера правительства Бурятии и депутата Народного Хурала Владимира Гейдебрехта. Он опубликовал в разных СМИ множество интервью с жесткими обвинениями в адрес банкира, после чего за того взялись правоохранители.



Отметим, в 2020 году при первом рассмотрении уголовного дела Железнодорожный райсуд не нашел в действиях Вадима Егорова состава преступления и



Фото: russianstock.ru «В июне 2015 года обвиняемый, используя свои служебные полномочия, без согласия вкладчика распорядился принадлежащим клиенту банка драгоценным металлом – золотом массой 78 кг, размещенном на обезличенном металлическом счете. Похищенное имущество, конвертированное в денежные средства, было переведено на счет подконтрольной руководителю банка коммерческой организации и впоследствии направлено на погашение просроченной задолженности заемщиков, улучшение нормативных показателей банка. Ущерб от преступления составил 162 млн рублей», - сообщили в прокуратуре суда.Суд признал Вадима Егорова виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также экс-банкира лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях, сроком на 2 года.Напомним, уголовное дело в отношении Вадима Егорова было возбуждено по заявлению бывшего первого вице-премьера правительства Бурятии и депутата Народного Хурала Владимира Гейдебрехта. Он опубликовал в разных СМИ множество интервью с жесткими обвинениями в адрес банкира, после чего за того взялись правоохранители.Отметим, в 2020 году при первом рассмотрении уголовного дела Железнодорожный райсуд не нашел в действиях Вадима Егорова состава преступления и оправдал его . Однако позже Верховный суд Бурятии отменил оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение в новом составе суда.Фото: russianstock.ru

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