В пригороде Улан-Удэ сгорел мебельный склад

Огонь полностью уничтожил здание и стоявший рядом автомобиль



Ранним утром 11 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в поселке Таежный в пригороде Улан-Удэ.

На момент прибытия первых подразделений огнеборцев складское помещение было полностью охвачено огнем. Существовала угроза перехода огня на соседнее строение. Через 20 минут очаг возгорания был локализован на площади 400 кв. м., еще около получаса ушло на его полную ликвидацию.



«В результате пожара огнем полностью уничтожен склад, а также автомобиль, находящийся вблизи здания. Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники. Пострадавших нет», сообщили в МЧС.



Предварительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.



Фото: МЧС Бурятии

На момент прибытия первых подразделений огнеборцев складское помещение было полностью охвачено огнем. Существовала угроза перехода огня на соседнее строение. Через 20 минут очаг возгорания был локализован на площади 400 кв. м., еще около получаса ушло на его полную ликвидацию.«В результате пожара огнем полностью уничтожен склад, а также автомобиль, находящийся вблизи здания. Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники. Пострадавших нет», сообщили в МЧС.Предварительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.Фото: МЧС Бурятии

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