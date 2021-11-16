Жительница Улан-Удэ отдала мошенникам 9,5 миллионов рублей

Чтобы получить максимум прибыли, семья женщины набрала кредитов





Днем 15 ноября в полицию Улан-Удэ обратилась 50-летняя горожанка. Женщина рассказала, что в одной из популярных соцсетей увидела рекламу о возможности пассивного дохода на инвестициях. В октябре она заполнила и отправила заявку с указанием своего номера телефона.

Через некоторое время с улан-удэнкой связался, якобы, представитель брокерской фирмы. Звонивший объяснил условия заработка и рассказал, как вложить денежные средства для получения первой прибыли. Мужчина объяснил улан-удэнке, что ее доход зависит от количества вложенных средств.Женщина, по указке консультанта, установила специальную программу для удаленного доступа к своему смартфону. И с помощью помощников за несколько недель вложила около 9,5 миллионов рублей. Деньги она взяла из своих накоплений, а также оформила кредиты в нескольких банках на себя и родственников.Как отметили в МВД Бурятии, женщина была наслышана о подобных мошенниках, но поверила в реальность заработка, потому что специалисты проводили с ней обучающие семинары, тренинги и всячески уверяли в легальности организации. При этом члены семьи знали о ее «заработке», но не задумались о возможности мошеннических действий. Так, последнее «вложение» по просьбе женщины сделал ее 23-летний сын.Мошенники убеждали улан-удэнку, что ее сбережения, участвующие в финансовых сделках и приносят доход. Спустя месяц она попыталась вывести деньги, однако консультант предупредил ее, что для вывода необходимо открыть дополнительный банковский счет и положить на него некоторую сумму. Тогда горожанка, наконец, поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские пытаются установить личности злоумышленников.Фото: pixabay.com