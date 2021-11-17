В Улан-Удэ произошла драка в сауне

Конфликт между посетителем заведения и таксистом перерос в кулачный бой
Ночью в одной из саун в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошла драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что между посетителем и водителем такси возник конфликт, быстро перешедший в выяснение отношений на кулаках. К моменту приезда правоохранителей таксист был уже побит, но в медицинской помощи не нуждался.
Обоих мужчин доставили в полицию. Там выяснилось, что задержанный посетитель сауны, 42-летний ранее судимый улан-удэнец, в ходе драки незаметно похитил у таксиста телефон стоимостью около 3500 рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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