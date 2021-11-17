В Улан-Удэ произошла драка в сауне

Конфликт между посетителем заведения и таксистом перерос в кулачный бой







Ночью в одной из саун в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошла драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что между посетителем и водителем такси возник конфликт, быстро перешедший в выяснение отношений на кулаках. К моменту приезда правоохранителей таксист был уже побит, но в медицинской помощи не нуждался.

Обоих мужчин доставили в полицию. Там выяснилось, что задержанный посетитель сауны, 42-летний ранее судимый улан-удэнец, в ходе драки незаметно похитил у таксиста телефон стоимостью около 3500 рублей.По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии