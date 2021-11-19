В центре Улан-Удэ окровавленный мужчина напугал жителей

Кадры с горожанином появились в местных социальных сетях



В местном паблике «Крим Бурятия» соцсети Инстаграм появился видеоролик, присланный одним из подписчиков. На кадрах издалека засняли мужчину с бурыми пятнами на рукавах. Он идет по Арбату без куртки, подходит к прохожему, а затем заходит в кафе. Автор, комментирующий видео, утверждает, что мужчина в крови.



- ЧП на Арбате. Буйный мужчина пристает к людям, бегает раздетый, и, вроде, разбил окно машины, руки все в крови, - также сообщают в паблике «Весь Улан-Удэ».







Как рассказали в пресс-службе МВД Бурятии, к правоохранителям уже поступило сообщение об инциденте, сейчас проводится проверка.







фото: скриншот из видео В местном паблике «Крим Бурятия» соцсети Инстаграм появился видеоролик, присланный одним из подписчиков. На кадрах издалека засняли мужчину с бурыми пятнами на рукавах. Он идет по Арбату без куртки, подходит к прохожему, а затем заходит в кафе. Автор, комментирующий видео, утверждает, что мужчина в крови.- ЧП на Арбате. Буйный мужчина пристает к людям, бегает раздетый, и, вроде, разбил окно машины, руки все в крови, - также сообщают в паблике «Весь Улан-Удэ».Как рассказали в пресс-службе МВД Бурятии, к правоохранителям уже поступило сообщение об инциденте, сейчас проводится проверка.фото: скриншот из видео

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