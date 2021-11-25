В Улан-Удэ сбили 9-летнего мальчика

Ребенок госпитализирован в ДРКБ



ДТП произошло около 6 часов вечера 24 ноября на ул. Комсомольская в Улан-Удэ. В районе дома №33 30-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» сбил 9-летнего ребенка.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Попавший под машину мальчик получил травмы и был госпитализирован в ДРКБ.



Фото: ГИБДД Бурятии Как сообщили в ГИБДД Бурятии, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Попавший под машину мальчик получил травмы и был госпитализирован в ДРКБ.Фото: ГИБДД Бурятии

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