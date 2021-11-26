В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего пешехода и сбежавшего с места ДТП

Наезд произошел на Верхней Березовке





Госавтоинспекция Бурятии разыскивает водителя, который вчера вечером сбил 60-летнего мужчину на пешеходном переходе в районе Верхней Березовки.

«Автомобиль «Хонда Партнер» с места наезда скрылся. Через 2 часа машина была обнаружена, в настоящий момент ведется розыск подозреваемого водителя», - сообщили в ГИБДД.



Пострадавший мужчина с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП.



Еще один наезд на пешехода произошел днем на ул. Гагарина в Улан-Удэ. Там 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» при выезде со двора сбила 80-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в БСМП.



Фото: ГИБДД Бурятии «Автомобиль «Хонда Партнер» с места наезда скрылся. Через 2 часа машина была обнаружена, в настоящий момент ведется розыск подозреваемого водителя», - сообщили в ГИБДД.Пострадавший мужчина с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП.Еще один наезд на пешехода произошел днем на ул. Гагарина в Улан-Удэ. Там 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» при выезде со двора сбила 80-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии

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