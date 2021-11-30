В Улан-Удэ девушка на «Тойоте» протаранила автомобиль лесников и «скорую»

В ДТП есть пострадавшие
Авария с участием трех машин произошла сегодня утром в поселке Солдатском в пригороде Улан-Удэ.
Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», девушка за рулем «Тойоты Спринтер» ехала со стороны Тулунжи. На повороте она не справилась с управлением и столкнулась на встречной полосе с автомобилями «УАЗ» лесной охраны и «УАЗом» Иволгинской скорой помощи.
Как сообщил аварком, в ДТП есть пострадавшие. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.
Фото: «Аварком кузов-салон»
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