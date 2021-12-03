В Улан-Удэ задержали двух горожан, совершивших серию краж из частных домов

Имущество выносили оттуда, где нет света

В Улан-Удэ задержаны двое подозреваемых в серии квартирных краж. Так, 24 ноября двое жителей ст. Мостовой 34 и 40 лет собирали металл по жилому сектору для сдачи в пункт приёма. Обнаружив в одном из дачных домов отсутствие хозяев, злоумышленники проникли в него и похитили строительные инструменты, надувную резиновую лодку и другое имущество. Погрузив похищенное в коляску мотоцикла, мужчины транспортировали похищенное в жилище одного из них. В тот же день аналогичным способом злоумышленники похитили имущество еще в двух домах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Спустя несколько дней хозяин одного из домов, проживающий в Улан-Удэ, приехал и обнаружил кражу имущества. Мужчина сообщил об этом своему соседу. Тот, в свою очередь, просмотрев видео с камеры, установленной в ограде дома, обнаружил, что и в его дворе видны следы от обуви на снегу, а часть имущества уже складирована. Мужчины обратились в полицию."В ходе расследования установлен хозяин еще одного дома, в котором злоумышленники похитили имущество. Часть похищенного (в основном, металлические изделия) злоумышленники сбыли, остальное изъято полицейскими. По фактам краж возбуждены уголовные дела, которые будут соединены в одно производство", - добавили в республиканском МВД.Фото, виде: МВД по РБ