Житель Улан-Удэ зарезал собутыльника и пытался скрыться

Далеко убежать мужчине не удалось
Ночью 6 декабря в одном из частных домов на улице Советская в Улан-Удэ убили 29-летнего молодого человека. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, с которым потерпевший распивал спиртное, а затем поссорился.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 5 декабря подозреваемый распивал спиртное в компании знакомых в доме одного из местных жителей. Через некоторое время на фоне алкогольного опьянения он поссорился с одним из собутыльников, завязалась потасовка. Но дравшихся мужчин вскоре разняли, и застолье продолжилось.
Однако через некоторое время недавние противники, оставшись вдвоем на кухне, вновь стали спорить. В этот момент подозреваемый схватил нож и нанес им удары в шею и живот потерпевшего, который от полученных повреждений скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыться, однако на соседней улице его задержали приехавшие на вызов росгвардейцы.
«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения в убийстве и заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Росгвардия Бурятии
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