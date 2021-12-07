Житель Улан-Удэ зарезал собутыльника и пытался скрыться

Далеко убежать мужчине не удалось





Ночью 6 декабря в одном из частных домов на улице Советская в Улан-Удэ убили 29-летнего молодого человека. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, с которым потерпевший распивал спиртное, а затем поссорился.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 5 декабря подозреваемый распивал спиртное в компании знакомых в доме одного из местных жителей. Через некоторое время на фоне алкогольного опьянения он поссорился с одним из собутыльников, завязалась потасовка. Но дравшихся мужчин вскоре разняли, и застолье продолжилось.Однако через некоторое время недавние противники, оставшись вдвоем на кухне, вновь стали спорить. В этот момент подозреваемый схватил нож и нанес им удары в шею и живот потерпевшего, который от полученных повреждений скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыться, однако на соседней улице его задержали приехавшие на вызов росгвардейцы.«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения в убийстве и заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Росгвардия Бурятии