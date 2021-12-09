В Улан-Удэ на пожаре погиб человек

Два дома горели минувшей ночью в столице Бурятии
Минувшей ночью в Улан-Удэ произошло два пожара, на одном из них погиб человек, сообщили в МЧС Бурятии.
Сначала вызов поступил из двухэтажного кирпичного дома по ул. Буйко. К моменту приезда огнаборцев на первом и втором этажах здания наблюдалось плотное задымление. Пожарные с применением спасательных устройств вывели из дома 15 человек, в том числе 5 детей и двух инвалидов.
Очаг возгорания был ликвидирован на 20 минут. В результате пожара выгорело перекрытие в коридоре между первым и вторым этажом, также закопчены стены коридора. Предварительная причина возгорания – поджог.
Спустя час огнеборцы выезжали на пожар в доме на улице Революции 1905 года. Из задымленной квартиры эвакуировали 3 человек. В ходе тушения в одной из комнат было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
Фото: МЧС Бурятии
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