В Улан-Удэ на пожаре погиб человек

Два дома горели минувшей ночью в столице Бурятии

Сначала вызов поступил из двухэтажного кирпичного дома по ул. Буйко. К моменту приезда огнаборцев на первом и втором этажах здания наблюдалось плотное задымление. Пожарные с применением спасательных устройств вывели из дома 15 человек, в том числе 5 детей и двух инвалидов.







Минувшей ночью в Улан-Удэ произошло два пожара, на одном из них погиб человек, сообщили в МЧС Бурятии.Очаг возгорания был ликвидирован на 20 минут. В результате пожара выгорело перекрытие в коридоре между первым и вторым этажом, также закопчены стены коридора. Предварительная причина возгорания – поджог.Спустя час огнеборцы выезжали на пожар в доме на улице Революции 1905 года. Из задымленной квартиры эвакуировали 3 человек. В ходе тушения в одной из комнат было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.Фото: МЧС Бурятии