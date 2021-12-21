В Улан-Удэ пьяного водителя отправили в колонию за ДТП с пострадавшим

Райсуд оставил мужчину на свободе, но прокуратура добилась ужесточения наказания







В Улан-Удэ суды рассмотрели уголовное дело в отношении 25-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном вождении и нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, молодой человек уже имел судимость за езду в пьяном виде. Несмотря на это, в июле 2020 года он снова пьяным сел за руль, превысил скорость, не справился с управлением и протаранил две электроопоры. В результате ДТП пассажир автомобиля получил тяжелые травмы.Райсуд признал парня виновным, но, проявив завидную гуманность, приговорил его к 4 годам 2 месяцам лишения свободы условно. Гособвинителя такой приговор не устроил, и он обжаловал его. Верховный суд Бурятии с доводами прокурора согласился и ужесточил приговор, назначив виновному 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.Фото: «Номер один»