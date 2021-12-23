В Улан-Удэ определяют пункты временного размещения на случай самой неблагоприятной ситуации

Под отключение теплоснабжения попадают около 1000 домов



В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, в городе



Возгорание в кабельном отсеке Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло на площади 60 кв.м., задымление было на площади более 100 кв.м., пострадавших нет.



- Мы теплотрассы с циркуляции не снимали, циркуляция идет, но ограничиваем подачу горячего водоснабжения, для того, чтобы как можно дольше протянуть. В настоящий момент определяются пункты временного размещения – под отключение попадают около 1000 домов, - подчеркнул Игорь Шутенков.



Фото: "Номер один" В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, в городе введен режим ЧС . Сейчас определяется масштаб повреждения, порядок подключения котлов к энергоносителю. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется, об этом сообщил на республиканском оперштабе мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков.Возгорание в кабельном отсеке Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло на площади 60 кв.м., задымление было на площади более 100 кв.м., пострадавших нет.- Мы теплотрассы с циркуляции не снимали, циркуляция идет, но ограничиваем подачу горячего водоснабжения, для того, чтобы как можно дольше протянуть. В настоящий момент определяются пункты временного размещения – под отключение попадают около 1000 домов, - подчеркнул Игорь Шутенков.Фото: "Номер один"

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