Происшествия 02.03.2022 в 14:46

В Улан-Удэ таксист обворовал 85-летнюю старушку

"Помогая" бабушке перевести деньги с ее счета, он умыкнул оттуда 3 тысячи
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ таксист обворовал 85-летнюю старушку
"Номер один"
В полицию Улан-Удэ обратилась 85-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что неизвестный похитил с ее банковского счета 3 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что несколькими днями ранее бабушка пыталась расплатиться безналичным способом с водителем такси, который привез ее к внучке. Поскольку обслуживание счетов осуществлялось разными финансовыми учреждениями, а система быстрых платежей на ее телефоне отсутствовала, попытка не удалась. По крайней мере, в этом пожилую женщину заверил частный извозчик, которому она давала свой гаджет для оказания помощи в перечислении оплаты за услуги такси. В результате пенсионерка была вынуждена рассчитаться с ним наличными деньгами.

Версия о возможной причастности к преступлению водителя подтвердилась. 32-летний подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства в Селенгинском районе.

«Мужчина, периодически подрабатывающий в Улан-Удэ оказанием услуг пассажирских перевозок, признался в краже. Вместо помощи, в которой нуждалась бабушка, он похитил с её счета три тысячи рублей. Затем удалил мобильное банковское приложение и, сославшись на неудачную попытку оплаты, вернул ей гаджет.»

- рассказали в МВД Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
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кража

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