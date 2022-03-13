В Улан-Удэ похоронили бойца 11-й отдельной гвардейской ДШБ



Сегодня, 13 марта, в Улан-Удэ простились с военнослужащим Новолодским Данилом Андреевичем, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине.

Слова соболезнования родным и близким нашего земляка выразил Глава Бурятии Алексей Цыденов.⠀

- Сегодня наши ребята гибнут там, защищая будущее нашей страны, наших людей, наших детей. Они отдали жизнь как герои. Мы будем их помнить, помнить так, как помним ветеранов Великой Отечественной. В каждой школе, где учились наши герои, будут памятные места. Конечно, мы будем рядом, мы будем рядом с семьями, мы будем помогать, но это просто помощь. Мы понимаем, что не заменим ушедших, но мы будем помнить. Вечная память! Честь и Слава! - сказал Алексей Цыденов.⠀

Ефрейтор Новолодский Данил Андреевич родился 11 сентября 1997 года. В 2013 году окончил физико-математическую школу №56 г. Улан-Удэ, в 2016-м - Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта по специальности "автомеханик". ⠀

Школьные учителя Данила вспоминают, что он рос самостоятельным, харизматичным, спортивным парнем, увлекался футболом, не боялся выражать свое мнение. У него было много друзей, среди которых он пользовался непререкаемым авторитетом. ⠀

Ещё его отличала отзывчивость и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Однажды Данил и его брат-близнец Кирилл первыми пришли на помощь своему учителю, когда у нее в доме случился пожар. С большим уважением он относился ко всем, кто окружал его: маме, брату и сестре, бабушке и дедушке, учителям. ⠀

- От администрации города, от всех жителей мы выражаем искренние глубокие соболезнования Вам, Елена Владимировна, Вам, Татьяна Леонидовна, вам, Людмила и Кирилл, маленькой Софийке. Вы потеряли сына, мужа, брата, отца. Город потерял еще одного своего молодого горожанина. Трудно подобрать те слова, которые могли бы вас утешить и выразить боль. Но Данил мужественно, самоотверженно служил нашему Отечеству, погиб, защищая мирное будущее нашей страны, нас с вами. Елена Владимировна, низкий Вам поклон за то, что Вы родили и воспитали сыновей - настоящих мужчин, настоящих героев. Ну а Данилу пусть наша земля будет пухом! Вечная Слава! Вечная память! - выразил слова соболезнования мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.⠀

Как рассказывают одногруппники, Данил всегда хотел связать свою жизнь с военной службой, поэтому сразу после окончания техникума в 2016 году поступил на службу в 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Являлся старшим наводчиком самоходной артиллерийской батареи.⠀

- Сегодня мы провожаем в последний путь нашего боевого товарища, который с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. Мы провожаем боевого товарища, настоящего воина-десантника. Вечная память! - сказал врио командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии подполковник Виталий Ласков.⠀

За проявленные доблесть и героизм Указом Президента России Данил Новолодский награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена и дочь.⠀

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