Происшествия 17.03.2022 в 09:50

В Бурятии стало известно о гибели на Украине еще одного молодого военного

У 20-летнего Евгения Белобородова дома осталась дочь
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стало известно о гибели на Украине еще одного молодого военного
В марте 2022 года во время специальной военной операции на Украине погиб выпускник Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный» Евгений Белобородов. Об этом сообщили в Минсоцзащиты Бурятии.

Евгений Белобородов служил по контракту воинской части № 69647. Это 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, дислоцируемая в Кяхте.

- Женя родился 16 марта 2001 года в селе Сосново–Озерское Еравнинского района. Рано остался сиротой. Был определен под опеку в семью бабушки, проживал в поселке Усть-Баргузин. Женя хорошо учился, занимался лыжами, показывал высокие результаты на лыжных гонках районного и республиканского уровня, - рассказала заместитель директора центра «Звёздный» Александра Молчанова, хорошо знавшая Евгения Белобородова.

По её словам, в 2016 году Евгений, в силу жизненных обстоятельств, попал детской учреждение Минсоцзащиты Бурятии, стал воспитанником семейной группы «Кристалл».

- Находясь в центре, Женя не сломался. Продолжил учебу, не оставил спорт, особенно активно занимался хоккеем и футболом. Отличался добрым и справедливым характером, стремился вести здоровый образ жизни, у него было много друзей, за которых Женя стоял горой. По окончанию 9 классов он поступил в Байкальский колледж туризма и сервиса, женился, у него родилась дочь.

В 2019 году Евгений Белобородов был призван в ряды Российской армии, проходил службу в Улан–Удэ. По окончанию срочной службы заключил контракт, служил в Кяхте.

- Выполняя свой воинский долг, погиб. Вечная память герою! Скорбим, помним, гордимся! – выразили общее мнение коллектив и воспитанники центра «Звёздный».

Напомним, ранее было известно об 13 погибших на Украине военных из Бурятии. Вот их имена:

- Балданов Цырен Александрович, 1997 г.р., с. Усть-Кяхта, старший лейтенант

- Ошоров Нима Дамбаевич 1976 г.р., п. Монды, гвардии прапорщик

- Семёнов Илья Сергеевич, 1994 г.р., г. Гусиноозерск, старший лейтенант

- Бадмаев Цыбикжап Цыдендамбаевич, 1998 г.р., у. Хонхолой, командир взвода разведроты

- Бадмаев Найдан Эрдыниевич, 1999 г.р., с. Борогол, ефрейтор

- Шокун Александр Владимирович, 1981 г.р., Улан-Удэ, капитан 11-я ДШБ

- Михалев Александр Сергеевич, 1989 г.р, Улан-Удэ, старший сержант 11-я ДШБ

- Воронов Антон Константинович, 1991 г.р., с. Майла, сержант 11-я ДШБ

- Романов Евгений Николаевич, 1988 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор 11-я ДШБ

- Новолодский Данил Андреевич, 1997 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор, 11-я ДШБ

- Плеханов Владимир Анатольевич, 1998 г.р, с. Баргузин, 11-я ДШБ

- Арутюнян Давид Акопович, 2003 г.р., Кяхта, рядовой 76-й десантно-штурмовой дивизии

- Цыденов Батор Валерьевич, 1982 г.р., с. Мурочи, младший сержант, 37-я МБ


Фото: pixabay.com
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