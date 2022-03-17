На Украине погиб сержант танковой бригады из Бурятии Денис Рыков

7 марта в ходе спецоперации на Украине погиб 31-летний младший сержант роты материального обеспечения танковой бригады из Улан-Удэ Денис Рыков. Об этом сообщили в паблике «Заиргаево-инфо.24/7»«Денис Рыков родился 8 декабря 1990 года в селе Новая Брянь. Его и двух сестер воспитывала мама. В 2006 году Денис закончил 9 классов Новобрянской средней школы. Учителя вспоминают, что он был активным участником всех школьных мероприятий, увлекался спортом - играл в волейбол, футбол. Любил пешие походы и рыбалку. Он был хорошим другом - вспоминают его одноклассники. «Позитивчик, зажигалка, добряк. Заставит улыбнуться, даже если тебе совсем не до веселья», - говорят о нем друзья.После окончания школы Денис поступил в республиканский межотраслевой техникум, где получил профессию по специальности электросварщик–стропальщик, и прошел обучение на права категории ВС. По окончании техникума ушел в армию, после подписал контракт и продолжил службу в 5-ой отдельной гвардейской танковой бригаде на станции Дивизионная в Улан-Удэ.Младший сержант Денис Рыков нес службу водителем автомашины «Урал» в роте материального обеспечения. В конце февраля был отправлен на Украину для участия в спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.Прощание с Денисом Рыковым пройдёт 18 марта в 10.30 в Улан-Удэ в здании лукодрома по адресу ул. Жердева 93.Напомним, ранее было известно об 13 погибших на Украине военных из Бурятии. Вот их имена:- Балданов Цырен Александрович, 1997 г.р., с. Усть-Кяхта, старший лейтенант- Ошоров Нима Дамбаевич 1976 г.р., п. Монды, гвардии прапорщик- Семёнов Илья Сергеевич, 1994 г.р., г. Гусиноозерск, старший лейтенант- Бадмаев Цыбикжап Цыдендамбаевич, 1998 г.р., у. Хонхолой, командир взвода разведроты- Бадмаев Найдан Эрдыниевич, 1999 г.р., с. Борогол, ефрейтор- Шокун Александр Владимирович, 1981 г.р., Улан-Удэ, капитан 11-я ДШБ- Михалев Александр Сергеевич, 1989 г.р, Улан-Удэ, старший сержант 11-я ДШБ- Воронов Антон Константинович, 1991 г.р., с. Майла, сержант 11-я ДШБ- Романов Евгений Николаевич, 1988 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор 11-я ДШБ- Новолодский Данил Андреевич, 1997 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор, 11-я ДШБ- Плеханов Владимир Анатольевич, 1998 г.р, с. Баргузин, 11-я ДШБ- Арутюнян Давид Акопович, 2003 г.р., Кяхта, рядовой 76-й десантно-штурмовой дивизии- Цыденов Батор Валерьевич, 1982 г.р., с. Мурочи, младший сержант, 37-я МБ- Белобородов Евгений Николаевич, 2001 г.р., с Сосново-Озерское, 37-я МБФото: «Заиргаево-инфо.24/7»