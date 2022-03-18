Происшествия 18.03.2022 в 14:52

В Бурятии стало известно о гибели еще одного мотострелка из Кяхтинской бригады

20-летний младший сержант Сергей Липский мечтал стать офицером
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стало известно о гибели еще одного мотострелка из Кяхтинской бригады
Паблик «Селенга-инфо.24/7» сообщил о гибели на Украине младшего сержанта 37-й мотострелковой бригады из Кяхты 20-летнего Сергея Липского. Он стал 17-м военным из Бурятии, погибшим в ходе проведения спецоперации.

Сергей Липский родился 2 апреля 2001 года в Гусиноозерске. После окончания 9 классов средней школы поступил в Гусиноозерский энергетический техникум, где получил специальность механика. В 2019 году был призван в Вооруженные силы РФ. Сначала служил в Чите, где прошёл учебку, затем перевёлся в Кяхту, где и заключил контракт.

«В 2021 году собирался поступать в Автобронетанковый инженерный институт в Омске, хотел стать офицером. У Сергея остались 2 младших брата и отец с матерью.  Искренние соболезнования родным и близким Сергея! Скорбим вместе с вами!», - сообщает «Селенга-инфо.24/7».

Напомним, ранее в ходе спецоперации на Украине погибли:

- Балданов Цырен Александрович, 1997 г.р., с. Усть-Кяхта, старший лейтенант
- Ошоров Нима Дамбаевич 1976 г.р., п. Монды, гвардии прапорщик
- Семёнов Илья Сергеевич, 1994 г.р., г. Гусиноозерск, старший лейтенант
- Бадмаев Цыбикжап Цыдендамбаевич, 1998 г.р., у. Хонхолой, командир взвода разведроты
- Бадмаев Найдан Эрдыниевич, 1999 г.р., с. Борогол, ефрейтор
- Шокун Александр Владимирович, 1981 г.р., Улан-Удэ, капитан, 11-я ДШБ
- Михалев Александр Сергеевич, 1989 г.р, Улан-Удэ, старший сержант, 11-я ДШБ
- Воронов Антон Константинович, 1991 г.р., с. Майла, сержант, 11-я ДШБ
- Романов Евгений Николаевич, 1988 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор, 11-я ДШБ
- Новолодский Данил Андреевич, 1997 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор, 11-я ДШБ
- Плеханов Владимир Анатольевич, 1998 г.р, с. Баргузин, 11-я ДШБ
- Арутюнян Давид Акопович, 2003 г.р., Кяхта, рядовой 76-й десантно-штурмовой дивизии
- Цыденов Батор Валерьевич, 1982 г.р., с. Мурочи, младший сержант, 37-я МБ
- Белобородов Евгений Николаевич, 2001 г.р., с Сосново-Озерское, 37-я МБ
- Рыков Денис Сергеевич, 1990 г.р., с. Новая Брянь, младший сержант танковой бригады
- Самков Владислав Николаевич, 1998 г.р, Выдрино, ефрейтор ВДВ

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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