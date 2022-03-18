В Бурятии стало известно о гибели еще одного мотострелка из Кяхтинской бригады

Паблик «Селенга-инфо.24/7» сообщил о гибели на Украине младшего сержанта 37-й мотострелковой бригады из Кяхты 20-летнего Сергея Липского. Он стал 17-м военным из Бурятии, погибшим в ходе проведения спецоперации.Сергей Липский родился 2 апреля 2001 года в Гусиноозерске. После окончания 9 классов средней школы поступил в Гусиноозерский энергетический техникум, где получил специальность механика. В 2019 году был призван в Вооруженные силы РФ. Сначала служил в Чите, где прошёл учебку, затем перевёлся в Кяхту, где и заключил контракт.«В 2021 году собирался поступать в Автобронетанковый инженерный институт в Омске, хотел стать офицером. У Сергея остались 2 младших брата и отец с матерью. Искренние соболезнования родным и близким Сергея! Скорбим вместе с вами!», - сообщает «Селенга-инфо.24/7».Напомним, ранее в ходе спецоперации на Украине погибли:- Балданов Цырен Александрович, 1997 г.р., с. Усть-Кяхта, старший лейтенант- Ошоров Нима Дамбаевич 1976 г.р., п. Монды, гвардии прапорщик- Семёнов Илья Сергеевич, 1994 г.р., г. Гусиноозерск, старший лейтенант- Бадмаев Цыбикжап Цыдендамбаевич, 1998 г.р., у. Хонхолой, командир взвода разведроты- Бадмаев Найдан Эрдыниевич, 1999 г.р., с. Борогол, ефрейтор- Шокун Александр Владимирович, 1981 г.р., Улан-Удэ, капитан, 11-я ДШБ- Михалев Александр Сергеевич, 1989 г.р, Улан-Удэ, старший сержант, 11-я ДШБ- Воронов Антон Константинович, 1991 г.р., с. Майла, сержант, 11-я ДШБ- Романов Евгений Николаевич, 1988 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор, 11-я ДШБ- Новолодский Данил Андреевич, 1997 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор, 11-я ДШБ- Плеханов Владимир Анатольевич, 1998 г.р, с. Баргузин, 11-я ДШБ- Арутюнян Давид Акопович, 2003 г.р., Кяхта, рядовой 76-й десантно-штурмовой дивизии- Цыденов Батор Валерьевич, 1982 г.р., с. Мурочи, младший сержант, 37-я МБ- Белобородов Евгений Николаевич, 2001 г.р., с Сосново-Озерское, 37-я МБ- Рыков Денис Сергеевич, 1990 г.р., с. Новая Брянь, младший сержант танковой бригады- Самков Владислав Николаевич, 1998 г.р, Выдрино, ефрейтор ВДВФото: «Селенга-инфо.24/7»