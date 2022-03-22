Происшествия 22.03.2022 в 12:54

Танкист из Бурятии награжден Орденом Мужества посмертно

У Николая Иванова дома остались два сына
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Текст: Константин Воронов
Танкист из Бурятии награжден Орденом Мужества посмертно
Как сообщил паблик «Закамна-инфо.24/7», в ходе военной спецоперации на Украине погиб 33-летний танкист из Бурятии, уроженец Закаменского района Николай Иванов.

Николай Иванов родился в Закаменске 6 января 1989 года. После смерти отца семья переехала в село Булык Джидинского района, где он успешно окончил среднюю школу. Обучался во ВСГАКИ, в 2011 году получил диплом по специальности «Народное художественное творчество», руководитель культурного центра.

Срочную службу проходил  в войсках ВДВ. Спустя 3 года после срочной службы принял решение вернуться в войска и подписал контракт.

«Служа в армии, Николай свято и нерушимо соблюдал общевойсковые уставы, был верен долгу и присяге. Указом президента РФ ефрейтор 5-ой отдельной танковой бригады (в/ч 46108) Иванов Николай Олегович награждён Орденом Мужества посмертно. У него осталось 2 сына», - сообщает «Закамна-инфо.24/7».

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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