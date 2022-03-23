Происшествия 23.03.2022 в 11:45

Житель Улан-Удэ взыскал четверть миллиона со сбившего его водителя

Виновник наезда пытался снизить размер компенсации, но безуспешно
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ взыскал четверть миллиона со сбившего его водителя
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе. В результате наезда пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Райсуд признал водителя виновным и приговорил к году ограничения свободы с лишением водительских прав сроком на 1,5 года. Также с него взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, вердикт первой инстанции обжаловали обе стороны. Так, осужденный заявил, что приговор вынесен с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, является несправедливым и незаконным в связи с его невиновностью. Также было заявлено требование о снижении размера компенсации морального вреда.

Пострадавший, с вою очередь, не согласился с размером компенсации, посчитав ее слишком маленькой.

Рассмотрев жалобы, Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения, согласившись с доводами потерпевшего о необоснованно заниженном размере компенсации. В итоге ее размер был увеличен до 250 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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ДТП компенсация

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