Житель Улан-Удэ взыскал четверть миллиона со сбившего его водителя

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе. В результате наезда пострадавший получил тяжкий вред здоровью.Райсуд признал водителя виновным и приговорил к году ограничения свободы с лишением водительских прав сроком на 1,5 года. Также с него взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, вердикт первой инстанции обжаловали обе стороны. Так, осужденный заявил, что приговор вынесен с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, является несправедливым и незаконным в связи с его невиновностью. Также было заявлено требование о снижении размера компенсации морального вреда.Пострадавший, с вою очередь, не согласился с размером компенсации, посчитав ее слишком маленькой.Рассмотрев жалобы, Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения, согласившись с доводами потерпевшего о необоснованно заниженном размере компенсации. В итоге ее размер был увеличен до 250 тысяч рублей.Фото: «Номер один»