Происшествия 23.03.2022 в 12:36

В Улан-Удэ неадекватный горожанин атаковал автомобиль ГИБДД

Предположительно, мужчина находился под действием запрещенных веществ
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ неадекватный горожанин атаковал автомобиль ГИБДД
Ночью 18 марта экипаж ГИБДД на ул. Гагарина заметил пешехода, который шел по проезжей части. На замечание полицейских мужчина не отреагировал и, подойдя к патрульному автомобилю, неожиданно бросился на капот служебного транспорта. Мужчина вел себя неадекватно и бился головой об автомобиль сотрудников ГИБДД. Для безопасности гражданина полицейские применили наручники и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и скорую.

«Внешние признаки указывали на то, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения - отсутствие запаха алкоголя, расширенные зрачки и несвязная речь. 30-летний горожанин был доставлен в полицию. Предварительно, у него установлен факт употребления запрещенных веществ. После получения результатов экспертизы он будет привлечен к административной ответственности», - сообщили в МВД Бурятии.

По факту порчи имущества проводится проверка.



Фото и видео: МВД Бурятии
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