В Улан-Удэ неадекватный горожанин атаковал автомобиль ГИБДД

По факту порчи имущества проводится проверка.











Ночью 18 марта экипаж ГИБДД на ул. Гагарина заметил пешехода, который шел по проезжей части. На замечание полицейских мужчина не отреагировал и, подойдя к патрульному автомобилю, неожиданно бросился на капот служебного транспорта. Мужчина вел себя неадекватно и бился головой об автомобиль сотрудников ГИБДД. Для безопасности гражданина полицейские применили наручники и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и скорую.«Внешние признаки указывали на то, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения - отсутствие запаха алкоголя, расширенные зрачки и несвязная речь. 30-летний горожанин был доставлен в полицию. Предварительно, у него установлен факт употребления запрещенных веществ. После получения результатов экспертизы он будет привлечен к административной ответственности», - сообщили в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии