Происшествия 28.03.2022 в 10:51
В Улан-Удэ пьяная женщина отметила день рождения тройным ДТП
В аварии пострадала 19-летняя девушка, она госпитализирована
Текст: Константин Воронов
Два крупных ДТП произошли в минувшую субботу в пригородах Улан-Удэ. Виновником одного из них стала пьяная женщина, праздновавшая свой день рождения.
Вечером того же дня 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Аккорд», ехавшая со стороны Улан-Удэ в направлении Нижнего Саянтуя, выехала на «встречку» и врезалась в «Тойоту Виндом», после чего столкнулась с «Тойотой Премио». В результате аварии 19-летняя пассажирка «Премио» получила травмы. Пострадавшую извлекли из покореженного автомобиля с помощью спасателей, после чего госпитализировали в БСМП. Остальных участников ДТП после осмотра медики отпустили домой.
Как уточнили в Госавтоинспекции, виновница аварии бала пьяна – в этот день она праздновала свой день рождения. Водительских прав у женщины не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первое ДТП случилось около 6 часов вечера на ул. Дорожной. Там 45-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом при перестроении на правую полосу столкнулся с автомобилем «Тойота Карина». От удара иномарку выкинуло на встречную полосу, где в нее врезалась «Тойота Приус». В результате аварии 32-летняя женщина-водитель «Карины» была госпитализирована с тяжелыми травмами.
Вечером того же дня 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Аккорд», ехавшая со стороны Улан-Удэ в направлении Нижнего Саянтуя, выехала на «встречку» и врезалась в «Тойоту Виндом», после чего столкнулась с «Тойотой Премио». В результате аварии 19-летняя пассажирка «Премио» получила травмы. Пострадавшую извлекли из покореженного автомобиля с помощью спасателей, после чего госпитализировали в БСМП. Остальных участников ДТП после осмотра медики отпустили домой.
Как уточнили в Госавтоинспекции, виновница аварии бала пьяна – в этот день она праздновала свой день рождения. Водительских прав у женщины не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
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