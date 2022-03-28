В Улан-Удэ пьяная женщина отметила день рождения тройным ДТП

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первое ДТП случилось около 6 часов вечера на ул. Дорожной. Там 45-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом при перестроении на правую полосу столкнулся с автомобилем «Тойота Карина». От удара иномарку выкинуло на встречную полосу, где в нее врезалась «Тойота Приус». В результате аварии 32-летняя женщина-водитель «Карины» была госпитализирована с тяжелыми травмами.



