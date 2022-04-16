В Улан-Удэ попробуют реанимировать вырванные вандалами ели

- Постараемся их реанимировать. Сейчас мы прорыхлили всю землю в клумбе и обратно высадили туда ели. Будем поддерживать влажность почвы и удобрять - только так они смогут прижиться и начать расти, - сообщила директор Городского лесничества Виктория Утесова.





Сегодня специалисты МБУ «Городское лесничество» выезжали на площадь Революции, чтобы обследовать саженцы елей, которые ночью вырвали вандалы. Установлено, что пострадали два саженца.Напомним, 30 саженцев клена и ели были высажены в прошлом году в рамках 1 этапа реконструкции Гостиных рядов.- Если ели не приживутся, то их заменят на новые во время весенних посадок в мае, - сообщили в Комитете городского хозяйства.Фото: мэрия Улан-Удэ