Происшествия 16.04.2022 в 15:18

В Улан-Удэ попробуют реанимировать вырванные вандалами ели

Минувшей ночью неизвестные вырвали из клумб саженцы на площади Революции
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ попробуют реанимировать вырванные вандалами ели
Сегодня специалисты МБУ «Городское лесничество» выезжали на площадь Революции, чтобы обследовать саженцы елей, которые ночью вырвали вандалы. Установлено, что пострадали два саженца.

- Постараемся их реанимировать. Сейчас мы прорыхлили всю землю в клумбе и обратно высадили туда ели. Будем поддерживать влажность почвы и удобрять - только так они смогут прижиться и начать расти, - сообщила директор Городского лесничества Виктория Утесова.


Напомним, 30 саженцев клена и ели были высажены в прошлом году в рамках 1 этапа реконструкции Гостиных рядов.

- Если ели не приживутся, то их заменят на новые во время весенних посадок в мае, - сообщили в Комитете городского хозяйства.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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