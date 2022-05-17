В Улан-Удэ пожилой водитель сбил женщину и уехал с места ДТП

Вчера в дежурную часть ГИБДД поступило телефонное сообщение о том, что на ул. Павлова произошел наезд на пешехода. В результате ДТП 46-летняя женщина получила травмы и обратилась в больницу.Как выяснили сотрудники ГИБДД, сам наезд произошел еще ранним утром на нерегулируемом пешеходном переходе. После ДТП водитель и пешеход своевременно в полицию о факте наезда не сообщили. Женщина пошла на работу, где почувствовала себя плохо, а водитель покинул место аварии. При этом пострадавшая не запомнила марку и модель автомобиля.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарушитель был установлен. Им оказался 72-летний мужчина. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что пострадавшая сказала, что с ней все в порядке, поэтому он покинул место аварии», - рассказали в Госавтоинспекции.В ГИБДД напомнили, что оставление места ДТП водителем влечет лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. Законно покинуть место аварии можно только в том случае, если участники аварии решили воспользоваться европротоколом. Он оформляется при условии, если в ДТП участвовали 2 автомобиля, никто не был травмирован, а у водителей нет разногласий относительно случившейся аварии и имеются полисы ОСАГО.Всего с начала года за оставление водителем места ДТП в Улан-Удэ к административной ответственности привлечены 140 водителей.Фото: ГИБДД Бурятии