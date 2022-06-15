Жительницу Бурятии осудили за пожар с двумя погибшими

В ночь на 4 августа 2021 года женщина распивала алкоголь со знакомыми, после чего легла спать. Под утро в ее прихожей у дверного проема из-за аварийного режима работы электропроводки и нагрева произошло возгорание. Огонь быстро стал распространяться по жилому помещению. Женщина и ее приятель, который ночевал в квартире, успели проснуться, почувствовав запах дыма. Они пытались потушить огонь своими силами, но не смогли, после чего перебрались на балкон соседей, где оставались до приезда пожарных. Однако огонь и дым из их жилища перекинулся в другие помещения.



