Происшествия 15.06.2022 в 16:08
Жительницу Бурятии осудили за пожар с двумя погибшими
Женщине дали 4 года колонии-поселения, но исполнение приговора отсрочили
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд вынес приговор в отношении 27-летней жительницы Кяхты, обвиняемой в нарушении требований пожарной безопасности. Из-за халатности женщины возник пожар в пятиэтажке. В дыму погибли соседи – мужчина и его малолетняя дочь.
Напомним, обвиняемая проживала в квартире на четвертом этаже одной из пятиэтажек на улице Сухэ-Батора в Кяхте. При этом женщина длительное время не ремонтировала в квартире электропроводку, находившуюся в изношенном и поврежденном состоянии.
В квартире этажом выше проживали муж с женой и их малолетняя дочь. Они также проснулись, почувствовав запах дыма, и решили выбираться из горящего дома через подъезд. Первой шла женщина, освещая путь фонарем, за ней мужчина, который нес ребенка на руках. По пути жена в дыму потеряла мужа и дочь из виду. Выйдя наружу, она сообщила подоспевшим пожарным, что в доме остались родные. При обследовании задымленного подъезда мужчину и девочку обнаружили в квартире, куда они вернулись в поисках укрытия. Они были мертвы.
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. При этом отбытие наказания осужденной отсрочили, пока ее младший ребенок не достигнет четырнадцатилетнего возраста. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, Следственный комитет Бурятии
Напомним, обвиняемая проживала в квартире на четвертом этаже одной из пятиэтажек на улице Сухэ-Батора в Кяхте. При этом женщина длительное время не ремонтировала в квартире электропроводку, находившуюся в изношенном и поврежденном состоянии.
В ночь на 4 августа 2021 года женщина распивала алкоголь со знакомыми, после чего легла спать. Под утро в ее прихожей у дверного проема из-за аварийного режима работы электропроводки и нагрева произошло возгорание. Огонь быстро стал распространяться по жилому помещению. Женщина и ее приятель, который ночевал в квартире, успели проснуться, почувствовав запах дыма. Они пытались потушить огонь своими силами, но не смогли, после чего перебрались на балкон соседей, где оставались до приезда пожарных. Однако огонь и дым из их жилища перекинулся в другие помещения.
В квартире этажом выше проживали муж с женой и их малолетняя дочь. Они также проснулись, почувствовав запах дыма, и решили выбираться из горящего дома через подъезд. Первой шла женщина, освещая путь фонарем, за ней мужчина, который нес ребенка на руках. По пути жена в дыму потеряла мужа и дочь из виду. Выйдя наружу, она сообщила подоспевшим пожарным, что в доме остались родные. При обследовании задымленного подъезда мужчину и девочку обнаружили в квартире, куда они вернулись в поисках укрытия. Они были мертвы.
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. При этом отбытие наказания осужденной отсрочили, пока ее младший ребенок не достигнет четырнадцатилетнего возраста. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, Следственный комитет Бурятии
Тегипожар