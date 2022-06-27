Происшествия 27.06.2022 в 08:56
В Бурятии бывшему депутату не удалось избежать колонии
Приговор виновнику ДТП с двумя погибшими оставлен без изменений
Текст: Константин Воронов
В Бурятии вступил в силу приговор в отношении бывшего депутата, обвиняемого в смертельном ДТП с двумя погибшими.
Напомним, трагическое происшествие случилось вечером 5 июня 2020 года. По данным республиканского ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля «Лексус РХ-300» с тремя пассажирами, следуя по улице Центральной села Нарын, не справился с управлением, слетел с дороги и несколько раз перевернулся. В результате ДТП два пассажира автомобиля скончались, а третий - брат водителя - получили тяжелые травмы.
Как выяснилось после ДТП, водитель, который тот момент возглавлял сельскую школу и являлся районным депутатом, был пьян. При этом он утверждал, что авария произошла по вине одного из погибших пассажиров, который во время движения якобы устроил потасовку в салоне.
Следствие по факту аварии длилось больше полугода, а когда 8 февраля Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного дела, родные погибших были крайне удивлены. Только после обращения супруги одного из погибших в прокуратуру расследование возобновили, по делу назначили дополнительную автотехническую экспертизу.
В итоге следствие пришло к выводу, что водитель, мало того, что был пьян, но и более чем в два раза превысил допустимую максимальную скорость на участке дороги, где произошло ДТП. В итоге ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц).
«Расследование уголовного дела осложнялось тем, что выживший пассажир - родственник водителя, давал показания в его пользу, обвиняя в аварии двух погибших односельчан, которые, якобы, устроили в салоне машины во время движения потасовку и дернули за руль, что спровоцировало потерю водителем управления. Однако следствием собраны доказательства, опровергающие версию обвиняемого и его родственника. По результатам проведенных осмотров, следственных экспериментов, допросов свидетелей по крупицам воссоздана картина дорожно-транспортного происшествия, после чего на основании собранных материалов в соседнем регионе проведена повторная автотехническая судебная экспертиза и получены однозначные выводы о допущенных водителем нарушениях правил дорожного движения, повлекших травмирование и гибель людей», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Рассмотрев материалы дела, Джидинский райсуд признал экс-депутата виновным и приговорил его к 8,5 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года.
Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его.
«Верховный суд Бурятии апелляционную жалобу защитника осужденного о невиновности и его оправдании оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, трагическое происшествие случилось вечером 5 июня 2020 года. По данным республиканского ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля «Лексус РХ-300» с тремя пассажирами, следуя по улице Центральной села Нарын, не справился с управлением, слетел с дороги и несколько раз перевернулся. В результате ДТП два пассажира автомобиля скончались, а третий - брат водителя - получили тяжелые травмы.
Как выяснилось после ДТП, водитель, который тот момент возглавлял сельскую школу и являлся районным депутатом, был пьян. При этом он утверждал, что авария произошла по вине одного из погибших пассажиров, который во время движения якобы устроил потасовку в салоне.
Следствие по факту аварии длилось больше полугода, а когда 8 февраля Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного дела, родные погибших были крайне удивлены. Только после обращения супруги одного из погибших в прокуратуру расследование возобновили, по делу назначили дополнительную автотехническую экспертизу.
В итоге следствие пришло к выводу, что водитель, мало того, что был пьян, но и более чем в два раза превысил допустимую максимальную скорость на участке дороги, где произошло ДТП. В итоге ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц).
«Расследование уголовного дела осложнялось тем, что выживший пассажир - родственник водителя, давал показания в его пользу, обвиняя в аварии двух погибших односельчан, которые, якобы, устроили в салоне машины во время движения потасовку и дернули за руль, что спровоцировало потерю водителем управления. Однако следствием собраны доказательства, опровергающие версию обвиняемого и его родственника. По результатам проведенных осмотров, следственных экспериментов, допросов свидетелей по крупицам воссоздана картина дорожно-транспортного происшествия, после чего на основании собранных материалов в соседнем регионе проведена повторная автотехническая судебная экспертиза и получены однозначные выводы о допущенных водителем нарушениях правил дорожного движения, повлекших травмирование и гибель людей», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Рассмотрев материалы дела, Джидинский райсуд признал экс-депутата виновным и приговорил его к 8,5 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года.
Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его.
«Верховный суд Бурятии апелляционную жалобу защитника осужденного о невиновности и его оправдании оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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