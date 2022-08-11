Происшествия 11.08.2022 в 17:14
Мусоровоз, задавивший мальчика в Улан-Удэ, принадлежит подрядчику «ЭкоАльянса»
Подрядчика уже привлекали к ответственности за некачественные услуги
Текст: Иван Иванов
Мусоровоз «КамАЗ», который вчера вечером задавил 9-летнего ребенка близ дома №14 по ул. Гагарина, по неофициальным данным, принадлежит индивидуальному предпринимателю Евгению Шурыгину – подрядчику регоператора «ЭкоАльянс» по транспортированию отходов.
Евгения Шурыгина некоторые открытые источники также называют «близким человеком» директора «ЭкоАльянса», депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина.
Ранее ИП Шурыгин неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности. А в прошлом году прозвучал в связи с возникновением огромной несанкционированной свалки в Селенгинске, на которую жители поселка пожаловались в ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину.
В качестве подрядчика «ЭкоАльянса» ИП Шурыгин отвечает за вывоз мусора в Кабанском районе. Жители муниципального образования постоянно сетуют на несвоевременное и некачественное оказание им этой услуги. Обоснованность их претензий проверила и подтвердила прокуратура.
Напомним, что мальчик, попавший под мусоровоз ИП Шурыгина под управлением 42-летнего водителя, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Фото: из архива «Номер один»
Евгения Шурыгина некоторые открытые источники также называют «близким человеком» директора «ЭкоАльянса», депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина.
Ранее ИП Шурыгин неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности. А в прошлом году прозвучал в связи с возникновением огромной несанкционированной свалки в Селенгинске, на которую жители поселка пожаловались в ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину.
В качестве подрядчика «ЭкоАльянса» ИП Шурыгин отвечает за вывоз мусора в Кабанском районе. Жители муниципального образования постоянно сетуют на несвоевременное и некачественное оказание им этой услуги. Обоснованность их претензий проверила и подтвердила прокуратура.
Напомним, что мальчик, попавший под мусоровоз ИП Шурыгина под управлением 42-летнего водителя, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Фото: из архива «Номер один»