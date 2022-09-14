Происшествия 14.09.2022 в 15:43

В Бурятии сгорела редакция газеты

Пострадавших нет

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Текст: Номер один
В Бурятии сгорела редакция газеты
Сегодня в селе Петропавловка Джидинского района начался пожар. Огнем оказалось охвачено деревянное здание, где находятся Дом быта, торговый центр и редакция газеты «Джидинка». 

«Судя по всему огонь начался на крыше. Горит в том числе и редакция Джидинки. Никто не пострадал. Все самое ценное успели вынести. Работает 3 пожарных расчета», - сообщили в редакции издания. 

Несмотря на то, что редакция временно оказалась без офиса, работа продолжается  в дистанционном режиме. На выход газеты форс-мажорные обстоятельства не повлияют, - заверили в «Джидинке». 

Фото: скриншот с видео
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