В Бурятии сгорела редакция газеты

Сегодня в селе Петропавловка Джидинского района начался пожар. Огнем оказалось охвачено деревянное здание, где находятся Дом быта, торговый центр и редакция газеты «Джидинка».«Судя по всему огонь начался на крыше. Горит в том числе и редакция Джидинки. Никто не пострадал. Все самое ценное успели вынести. Работает 3 пожарных расчета», - сообщили в редакции издания.Несмотря на то, что редакция временно оказалась без офиса, работа продолжается в дистанционном режиме. На выход газеты форс-мажорные обстоятельства не повлияют, - заверили в «Джидинке».Фото: скриншот с видео