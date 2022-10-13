Происшествия 13.10.2022 в 10:30

В Улан-Удэ таксист протаранил маршрутку

Несколько человек доставлены в больницу, их осматривают медики
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ таксист протаранил маршрутку
В Улан-Удэ сотрудники полиции работают на месте ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля такси.

«По предварительным данным, сегодня около 7 часов утра 20-летний водитель такси, следуя на автомобиле «Тойота Королла» по ул. Иволгинская со стороны ул. Борсоева, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом «Фиат Дукато» под управлением 46-летнего мужчины», - сообщили в ГИБДД Бурятии.


После аварии в медицинское учреждение доставили 5 человек, в том числе 3-летнюю девочку, находившуюся в легковом автомобиле. Сейчас их осматривают медики.

Фото: ГИБДД Бурятии

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