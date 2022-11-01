Житель Улан-Удэ украл телефон у 8-летнего ребенка

Поздним вечером 23 октября в полицию Улан-Удэ обратилась 32-летняя горожанка. Женщина сообщила, что у её 8-летнего ребенка похищен телефон. Ущерб составил 9 тысяч рублей.Женщина уточнила, что мальчик вместе с друзьями играл во дворе многоквартирного дома. В тот момент, когда ребята сидели на лавочке, к ним подошел сосед по подъезду. После беседы с детьми он ушел. Вместе с ним со скамейки пропал гаджет.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего горожанина. Выяснилось, что в момент кражи он был пьян, а телефон ребенка похитил для продажи и дальнейшего распития алкоголя. Впоследствии мужчина еще несколько дней употреблял спиртное», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба. Подрабатывает калымными работами.«В содеянном гражданин признался и на данный момент возместил половину причиненного ущерба. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»