Происшествия 01.11.2022 в 12:24
Житель Улан-Удэ украл телефон у 8-летнего ребенка
Мужчине срочно требовались деньги на продолжение запоя
Текст: Константин Воронов
Поздним вечером 23 октября в полицию Улан-Удэ обратилась 32-летняя горожанка. Женщина сообщила, что у её 8-летнего ребенка похищен телефон. Ущерб составил 9 тысяч рублей.
Женщина уточнила, что мальчик вместе с друзьями играл во дворе многоквартирного дома. В тот момент, когда ребята сидели на лавочке, к ним подошел сосед по подъезду. После беседы с детьми он ушел. Вместе с ним со скамейки пропал гаджет.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего горожанина. Выяснилось, что в момент кражи он был пьян, а телефон ребенка похитил для продажи и дальнейшего распития алкоголя. Впоследствии мужчина еще несколько дней употреблял спиртное», - рассказали в МВД Бурятии.
Как отметили в полиции, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба. Подрабатывает калымными работами.
«В содеянном гражданин признался и на данный момент возместил половину причиненного ущерба. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
Женщина уточнила, что мальчик вместе с друзьями играл во дворе многоквартирного дома. В тот момент, когда ребята сидели на лавочке, к ним подошел сосед по подъезду. После беседы с детьми он ушел. Вместе с ним со скамейки пропал гаджет.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего горожанина. Выяснилось, что в момент кражи он был пьян, а телефон ребенка похитил для продажи и дальнейшего распития алкоголя. Впоследствии мужчина еще несколько дней употреблял спиртное», - рассказали в МВД Бурятии.
Как отметили в полиции, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба. Подрабатывает калымными работами.
«В содеянном гражданин признался и на данный момент возместил половину причиненного ущерба. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
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