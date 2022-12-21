В Бурятии недобросовестный лесничий тайком отправлял лес на дрова

В Прибайкальском районе вынесли приговор бывшему лесничему, совершивший служебный подлог и незаконную рубку лесных насаждений. Суд установил, что в декабре 2021 года лесничий осуществил незаконное клеймение деревьев, не подлежащих рубке, которые в последующем были вырублены лесозаготовителями.

Кроме того, прокурорской проверкой выявлено, что мужчина, чтобы скрыть преступление, внес в акт осмотра лесосеки ложные сведения об отсутствии нарушений при заготовке древесины. В результате незаконных действий лесному фонду причинен ущерб на сумму 169 тыс. рублей, который осужденным возмещен.

Как сообщают в Прокуратуре Бурятии, суд с учетом мнения государственного обвинителя по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Вдобавок, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.







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