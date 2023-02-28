Происшествия 28.02.2023 в 09:28

В Бурятии пожар уничтожил гараж с «Лэнд Крузером»

Хозяин авто оставил легковоспламеняющиеся предметы рядом с печкой
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пожар уничтожил гараж с «Лэнд Крузером»
Вечером 27 февраля на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании гаража в селе Хонхолой.

«На момент прибытия пожарных дощатый гараж был полностью охвачен огнем. Внутри находился автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо», эвакуировать машину не представлялось возможным. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 50 минут. В результате пожара огнем полностью уничтожен гараж с автомобилем внутри. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Рядом с печью находились легковоспламеняющиеся предметы, которые загорелись из-за перегрева.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
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