Происшествия 07.03.2023 в 09:32

В Бурятии иркутянин угрожал воткнуть ручку в глаз инспектору

Мужчине не понравилось, что его хотят привлечь за пьяную езду
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии иркутянин угрожал воткнуть ручку в глаз инспектору
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Иркутской области. Он обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти.

«В декабре 2022 года гражданин прибыл на автомобиле в село Кырен для отдыха. Употребив спиртное, он направился за рулем автомашины на автозаправочную станцию. Мужчина был замечен сотрудниками ГИБДД, однако проигнорировал требование об остановке и вернулся в гостиницу. В дальнейшем при его обнаружении и составлении административного материала гражданин выхватил ручку, угрожал инспектору травмировать глаз, а затем нанес ему удар головой», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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