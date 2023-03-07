В Бурятии иркутянин угрожал воткнуть ручку в глаз инспектору

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Иркутской области. Он обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти.«В декабре 2022 года гражданин прибыл на автомобиле в село Кырен для отдыха. Употребив спиртное, он направился за рулем автомашины на автозаправочную станцию. Мужчина был замечен сотрудниками ГИБДД, однако проигнорировал требование об остановке и вернулся в гостиницу. В дальнейшем при его обнаружении и составлении административного материала гражданин выхватил ручку, угрожал инспектору травмировать глаз, а затем нанес ему удар головой», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.Фото: «Номер один»