Происшествия 10.03.2023 в 12:21
Минздрав Бурятии прокомментировал ДТП со скорой помощью и фурой
Медицинское сообщество выражает соболезнования родным и близким погибших
Текст: Евгения Гармаева
В Министерстве здравоохранения республики высказались об аварии, произошедшей в районе.
Минздрав Бурятии от имени всего медицинского сообщества выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.
«С прискорбием сообщаем о трагедии, случившейся сегодня в Кабанском районе, есть погибшие. Бригада Тункинской ЦРБ осуществляла медицинскую эвакуацию пациента в Улан-Удэ. Оказание медицинской помощи всем пострадавшим находится под контролем Минздрава, и весь объем необходимого лечения обеспечивается. К сожалению, от полученных травм скончался водитель службы скорой помощи Югдуров Юрий Шарипович и сопровождающая родственница пациента»,
- рассказали в ведомстве.
Фото: Номер один