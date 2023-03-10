Минздрав Бурятии прокомментировал ДТП со скорой помощью и фурой

В Министерстве здравоохранения республики высказались об аварии, произошедшей в районе.

«С прискорбием сообщаем о трагедии, случившейся сегодня в Кабанском районе, есть погибшие. Бригада Тункинской ЦРБ осуществляла медицинскую эвакуацию пациента в Улан-Удэ. Оказание медицинской помощи всем пострадавшим находится под контролем Минздрава, и весь объем необходимого лечения обеспечивается. К сожалению, от полученных травм скончался водитель службы скорой помощи Югдуров Юрий Шарипович и сопровождающая родственница пациента»,

- рассказали в ведомстве.



Минздрав Бурятии от имени всего медицинского сообщества выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, трагедия произошла утром 10 марта на 262-м км федеральной автодороги «Байкал» неподалеку от села Клюевка. На трассе столкнулись большегруз и автомобиль скорой медицинской помощи. В «скорой», которая ехала из Тункинского района в Улан-Удэ, находились пять человек: водитель, фельдшер, больной и двое сопровождавших его лиц.