Происшествия 10.03.2023 в 12:21

Минздрав Бурятии прокомментировал ДТП со скорой помощью и фурой

Медицинское сообщество выражает соболезнования родным и близким погибших
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Текст: Евгения Гармаева
Минздрав Бурятии прокомментировал ДТП со скорой помощью и фурой

В Министерстве здравоохранения республики высказались об аварии, произошедшей в районе.

«С прискорбием сообщаем о трагедии, случившейся сегодня в Кабанском районе, есть погибшие. Бригада Тункинской ЦРБ осуществляла медицинскую эвакуацию пациента в Улан-Удэ. Оказание медицинской помощи всем пострадавшим находится под контролем Минздрава, и весь объем необходимого лечения обеспечивается. К сожалению, от полученных травм скончался водитель службы скорой помощи Югдуров Юрий Шарипович и сопровождающая родственница пациента», 

 - рассказали в ведомстве.
Минздрав Бурятии от имени всего медицинского сообщества выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Два человека погибли в столкновении фуры и автомобиля скорой помощи в Бурятии
10.03.2023 в 10:18
Напомним, трагедия произошла утром 10 марта на 262-м км федеральной автодороги «Байкал» неподалеку от села Клюевка. На трассе столкнулись большегруз и автомобиль скорой медицинской помощи. В «скорой», которая ехала из Тункинского района в Улан-Удэ, находились пять человек: водитель, фельдшер, больной и двое сопровождавших его лиц.


Фото: Номер один

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