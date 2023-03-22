Происшествия 22.03.2023 в 13:47

В Бурятии рассматривают две версии возникновения крупного пожара в селе Бараты

На месте происшествия работают дознаватели МЧС
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии рассматривают две версии возникновения крупного пожара в селе Бараты
В Бурятии дознаватели МЧС работают на месте крупного пожара, случившегося вчера в селе Бараты. Они устанавливают причины и обстоятельства возникновения возгорания.

Напомним, накануне днем в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании надворной постройки с переходом огня на частный дом. Шквалистый ветер и плотная застройка способствовали быстрому развитию пожара на дома и хозяйственные строения, расположенные на соседних участках. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В тушении участвовали сотрудники МЧС, государственной противопожарной службы республики, лесной охраны, администрации сельского поселения и местные жители. Всего было задействовано 19 единиц техники и 52 человека.

В результате пожара от огня пострадали 3 двухквартирных дома, частично нежилые, и надворные постройки, По уточненным данным, общая площадь пожара составила около 600 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.

«Основными версиями возникновения пожара являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», - сообщили в МЧС Бурятии.

Фото: МЧС
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