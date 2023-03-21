Общество 21.03.2023 в 16:54
В Бурятии на площади 700 кв метров локализован пожар, угрожавший селу Бараты
Из-за сильного шквалистого ветра до 24 м/с огонь с надворных построек перекинулся на три дома
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня днем на телефон пожарной охраны поступила информацияо загорании домов в селе Бараты Селенгинского района.
Из-за сильного шквалистого ветра до 24 м/с огонь с надворных построек перекинулся на три дома (два из них нежилых) и хозяйственные постройки. В настоящее время пожар локализован, идёт проливка тлеющих очагов пожара. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В тушении участвуют 32 человека, 11 единиц пожарной техники, в том числе - добровольная пожарная команда и инженерная техника.
Фото и видео: 03.mchs.gov.ru
Из-за сильного шквалистого ветра до 24 м/с огонь с надворных построек перекинулся на три дома (два из них нежилых) и хозяйственные постройки. В настоящее время пожар локализован, идёт проливка тлеющих очагов пожара. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В тушении участвуют 32 человека, 11 единиц пожарной техники, в том числе - добровольная пожарная команда и инженерная техника.
На месте работают дознаватели МЧС России для установления обстоятельств и причины пожара.
Фото и видео: 03.mchs.gov.ru