Общество 21.03.2023 в 16:54

В Бурятии на площади 700 кв метров локализован пожар, угрожавший селу Бараты

Из-за сильного шквалистого ветра до 24 м/с огонь с надворных построек перекинулся на три дома
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии на площади 700 кв метров локализован пожар, угрожавший селу Бараты
В Бурятии сегодня днем на телефон пожарной охраны поступила информацияо загорании домов в селе Бараты Селенгинского района.

Из-за сильного шквалистого ветра до 24 м/с огонь с надворных построек перекинулся на три дома (два из них нежилых) и хозяйственные постройки. В настоящее время пожар локализован, идёт проливка тлеющих очагов пожара. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

В тушении участвуют 32 человека, 11 единиц пожарной техники, в том числе - добровольная пожарная команда и инженерная техника.

На месте работают дознаватели МЧС России для установления обстоятельств и причины пожара.



Фото и видео: 03.mchs.gov.ru
Теги
инцидент пожар село

Все новости

В Улан-Удэ расследуют сразу две жестокие драки между школьниками
21.03.2023 в 17:18
Житель Бурятии после расправы с собутыльником заставил его жену замывать кровь
21.03.2023 в 16:55
В Бурятии на площади 700 кв метров локализован пожар, угрожавший селу Бараты
21.03.2023 в 16:54
25-летний военный из Бурятии погиб в Украине
21.03.2023 в 16:27
В Чите детсад заплатит за травму ребенка
21.03.2023 в 16:12
Оркестр из Якутии покорил слушателей Бурятии
21.03.2023 в 15:38
20-летний улан-удэнец пытался «распотрошить» банкомат с семью миллионами рублей
21.03.2023 в 15:20
В мэрии Улан-Удэ рассказали, когда воссоединится «разрубленный» город
21.03.2023 в 14:44
В Бурятии начались съемки тревел-шоу Первого канала «Поехали»
21.03.2023 в 14:01
В Бурятии горят два дома
21.03.2023 в 13:56
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
В Чите детсад заплатит за травму ребенка
Суд взыскал с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в 120 тыс рублей
21.03.2023 в 16:12
В мэрии Улан-Удэ рассказали, когда воссоединится «разрубленный» город
Для частичного решения проблем с ж/д переездами надо минимум 10 млрд. рублей
21.03.2023 в 14:44
В Бурятии начались съемки тревел-шоу Первого канала «Поехали»
Телепутешественники покажут уникальную природу и главные достопримечательности республики
21.03.2023 в 14:01
В Бурятии, Приангарье и Забайкалье федеральные трассы чистят от снега 102 единицы техники
Управление дорог «Южный Байкал» призывает водителей быть предельно внимательными на дороге
21.03.2023 в 11:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru