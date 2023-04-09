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В Бурятии расследуют смерть сельчанки и 1.5-годовалого ребенка

Напомним, трагедия произошла в Кабанском районе
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии расследуют смерть сельчанки и 1.5-годовалого ребенка

В Кабанском районе следователи выясняет обстоятельства гибели местной жительницы и ребенка.

В Бурятии женщина и ребенок погибли из-за угарного газа
08.04.2023 в 18:22
Как сообщал «Номер один», страшная трагедия произошла в селе Кудара. Погибли женщина 1984 года рождения и ребенок 2021 года рождения.  С отравлением угарным газом также госпитализирован мужчина.

Как сообщает Следком Бурятии, 8 апреля 2023 года днем в одном из домов в селе Кудара обнаружили тела 39-летней женщины и ее 1,5-годовалого ребенка. Следственным отделом по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, семья в селе Кудара приобрела дом старых годов постройки. Из-за трещин печь в нем дымила и требовала ремонта, который молодые родители собирались сделать в ближайшее время.

«7 апреля с вечера они затопили печь и легли спать. На следующий день родственники, обеспокоенные их отсутствием, зашли в дом и обнаружили семью на диване. Мать и ребенок не подавали признаков жизни. Мужчину удалось привести в чувство и вывести наружу, после чего он был госпитализирован и сейчас получает необходимую врачебную помощь», 

 - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Для установления точной причины смерти женщины и ребенка назначены судебно-медицинские исследования.  



Фото: Номер один

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