Происшествия 08.04.2023 в 18:22

В Бурятии женщина и ребенок погибли из-за угарного газа

Выжил только один мужчина
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии женщина и ребенок погибли из-за угарного газа

Страшная трагедия произошла в селе Байкало-Кудара. Погибли женщина 1984 года рождения и ребенок 2021 года рождения.  Выжил только один член семьи - с отравлением госпитализирован мужчина. Причина – отравление угарным газом

«Предварительно произошло в результате неполного сгорания дров в отопительной печи при закрытом дымоходе»,

- сообщают в группе 
.

 

Фото: Номер один

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