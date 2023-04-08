Происшествия 08.04.2023 в 18:22
В Бурятии женщина и ребенок погибли из-за угарного газа
Выжил только один мужчина
Текст: Евгения Гармаева
Страшная трагедия произошла в селе Байкало-Кудара. Погибли женщина 1984 года рождения и ребенок 2021 года рождения. Выжил только один член семьи - с отравлением госпитализирован мужчина. Причина – отравление угарным газом
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«Предварительно произошло в результате неполного сгорания дров в отопительной печи при закрытом дымоходе»,- сообщают в группе
Фото: Номер один
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