В Бурятии женщина и ребенок погибли из-за угарного газа

Страшная трагедия произошла в селе Байкало-Кудара. Погибли женщина 1984 года рождения и ребенок 2021 года рождения. Выжил только один член семьи - с отравлением госпитализирован мужчина. Причина – отравление угарным газом

«Предварительно произошло в результате неполного сгорания дров в отопительной печи при закрытом дымоходе», - сообщают в группе

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